F1: Liam Lawson vai levar o Red Bull RB7 a Bathurst | AutoSport

Liam Lawson vai estar aos comandos do RB7, monolugar com que a Red Bull conquistou o título mundial de construtores em 2011, assim como Sebastian Vettel o de pilotos, no Circuito de Mount Panorama, na Austrália, antes da prova das 12 Horas de Bathurst.

O mais surpreendente foi não ter sido Daniel Ricciardo o escolhido para esta demonstração, que tem lugar antes da prova do Intercontinental GT Challenge, marcada para os dias 3 a 5 de fevereiro. Assim, será o jovem piloto neozelandês aos comandos do carro da equipa de Milton Keynes, numa altura em que se prepara para a sua época de estreia na Super Fórmula japonesa.