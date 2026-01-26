F1, Liam Lawson: “Sinceramente, até agora a sensação é boa”
Liam Lawson esteve aos comandos do VCARB03, num dia que acabou por ser positivo para a equipa. Com 88 voltas feitas, o neozelandês teve um dia de muito trabalho, alguns contratempos, mas nada que impedisse de completar o programa delineado.
Os contratempos sentidos não foram preocupantes, com sistemas de seguranças a revelarem-se demasiado zelosos, num primeiro dia bom para a Racing Bulls:
“Sinceramente, até agora a sensação é boa, mas é difícil dizer com certeza. O principal é a fiabilidade, e já demos um bom número de voltas. … Os únicos problemas que tivemos hoje foram questões de segurança, nada que tenha causado problemas reais. Até agora, a unidade motriz está a funcionar muito bem, mas, mais uma vez, é difícil comparar com a dos outros pilotos .”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-