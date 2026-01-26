F1, Liam Lawson: “Sinceramente, até agora a sensação é boa”

Liam Lawson esteve aos comandos do VCARB03, num dia que acabou por ser positivo para a equipa. Com 88 voltas feitas, o neozelandês teve um dia de muito trabalho, alguns contratempos, mas nada que impedisse de completar o programa delineado.

Os contratempos sentidos não foram preocupantes, com sistemas de seguranças a revelarem-se demasiado zelosos, num primeiro dia bom para a Racing Bulls:

“Sinceramente, até agora a sensação é boa, mas é difícil dizer com certeza. O principal é a fiabilidade, e já demos um bom número de voltas. … Os únicos problemas que tivemos hoje foram questões de segurança, nada que tenha causado problemas reais. Até agora, a unidade motriz está a funcionar muito bem, mas, mais uma vez, é difícil comparar com a dos outros pilotos .”