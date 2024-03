F1, Liam Lawson: Simulador era “indicador que o RB20 seria bom, mas não tão bom” | AutoSport

O piloto de reserva da Red Bull Racing, Liam Lawson, esclareceu porque é que Max Verstappen parece estar “tão confortável” ao volante do Red Bull RB20 após duas vitórias em igual número de provas realizadas esta temporada, admitindo que sabia que o carro iria ser rápido, mas não esperava que fosse tão bom quanto está a demonstrar em pista.

Lawson, que é o piloto de reserva da equipa, atribui o sucesso de Verstappen com a familiaridade e a confiança aos comandos do RB20, os factores-chave nas suas prestações. “O carro está numa janela [de utilização] tão boa e ele está tão confortável”, disse Lawson ao podcast da Sky Sports F1. “A melhor maneira de ver isso é quando analisamos a volta de qualificação em Jidá, não perde um ‘apex’ das curvas e fica tão perto dos muros em alguns lugares. Na curva 4, tenho quase a certeza que ele tocou no interior, o que é extremamente difícil de fazer, por ser tão preciso. Não é só a curva quatro, é a curva 10, a curva 22 também. Basicamente, em todo o lado ele é tão preciso e isso deve-se ao facto de estar tão confiante com o carro e são essas coisas que também fazem o tempo da volta”.

Sendo piloto de reserva e simulador, Liam Lawson explicou que sabia que a Red Bull ia melhorar o desempenho com o novo carro, mas ficou admirado quando percebeu a diferença para os adversários em pista. “Todos estão a evoluir, mas no geral, quando todos os outros reduzem a margem, a Red Bull está a evoluir e a afastar-se ao mesmo tempo. No ano passado, quando fizemos alguns dos desenvolvimentos para o carro, passei algum tempo no simulador. Conhecia os ganhos de desempenho que estavam para vir. Sabia que o carro já estava a ganhar nessa altura. Se estamos a passar tempo no simulador para o carro do próximo ano, sabemos que vai ser ainda mais rápido. Era um indicador que seria bom, mas, sinceramente, não tão bom!”, disse o piloto neozelandês.