F1, Liam Lawson: “Se voltar a ser piloto de reserva, não ficarei contente” | AutoSport

Liam Lawson tem-se destacado na sua passagem pela Alpha Tauri, substituindo Daniel Ricciardo, que deverá regressar à competição apenas em Austin. Poderão ser cinco corridas feitas por Lawson, que nas primeiras três revelou talento e capacidade para evidenciar no Grande Circo.

No entanto, não é certo que Lawson tenha assegurado o lugar na grelha de 2024, com os rumores a indicarem que Yuki Tsunoda e Ricciardo deverão ser os escolhidos, com Lawson a ficar como piloto de reserva, um cenário que não agrada ao piloto:

“Não ficaria feliz se voltasse a ser reserva, mas obviamente sei como é difícil entrar na Fórmula 1”, disse Lawson. “E entendo que isso pode ser muito difícil às vezes. Então, obviamente, o que vai acontecer, vai acontecer, mas essas coisas eu ainda não pensei muito sobre elas. Estou apenas a tentar tirar o máximo partido disto. Para ser honesto, não houve muito tempo para discutir o futuro”, acrescentou. “Mas acho que a mensagem para mim tem sido apenas de continuar a trabalhar até que, obviamente, as coisas se esclareçam, até que esta oportunidade que tenho termine quando o Daniel voltar. Portanto, é basicamente fazer um bom trabalho, mas continuar a fazer a mesma coisa. É óbvio que quero estar na Fórmula 1. Agora que tenho esta oportunidade, estou a tentar fazer tudo o que posso para mostrar que posso estar aqui. Mas em termos de todas essas discussões, elas acontecerão depois deste fim de semana.”