F1: Liam Lawson regressa ao pelotão “o mais tardar em 2025”, diz Helmut Marko | AutoSport

Liam Lawson sabe que deixará de pilotar o AT04 da AlphaTauri nas próximas provas e que não terá lugar na equipa como piloto principal. Passando a piloto de reserva e desenvolvimento na próxima temporada, pode regressar à grelha da Fórmula 1 em 2025, assim acredita Helmut Marko.

Lawson conquistou os seus primeiros pontos no Grande Prémio de Singapura, no seguimento de bons desempenhos nas corridas anteriores. Ainda estará ao volante do AT04 no Catar, mas pode dar lugar ao regressado Daniel Ricciardo em Austin, no GP dos EUA.

Espera-o um ano de trabalho de bastidores, no simulador e como reserva e estará presente em todos os grandes prémios como piloto de reserva das duas equipas da Red Bull.

“Lawson tem definitivamente potencial para vencer corridas. Completou todas as tarefas até agora com mestria e nas condições mais difíceis”, disse Helmut Marko à publicação Kleine Zeitung. “É um piloto duro e um dos mais fortes de sempre em duelos. Tem uma grande tarefa na função de piloto de reserva no próximo ano e já está num carro de Fórmula 1, mas estará [na grelha] o mais tardar em 2025”, acrescentou o austríaco.

Na conferência de imprensa de antevisão do GP do Catar, Lawson explicou que ainda não sabe se terá mais funções além de piloto de reserva e desenvolvimento da Red Bull e AlphaTauri. “Neste momento, acho que está mais ou menos a ser discutido e planeado, mas para mim, nesta fase, é ser reserva, por isso vou continuar a ir a todas as corridas de Fórmula 1, mas, fora isso, será o trabalho normal de simulador”, disse o neozelandês quando questionado, sublinhando que ainda não tem qualquer informação sobre a hipótese de ser ‘emprestado’ a outra equipa de F1.