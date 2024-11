F1, Liam Lawson: “Não faz sentido a McLaren usar o hino britânico no pódio”

O piloto neozelandês Liam Lawson criticou o facto de a McLaren utilizar o hino nacional britânico para celebrar as vitórias nas corridas, argumentando que a equipa, fundada pelo neozelandês Bruce McLaren, deveria antes honrar a sua herança neozelandesa.

Embora a McLaren opere sob uma licença britânica, Lawson acredita que o hino da Nova Zelândia seria mais adequado, à semelhança da Red Bull que utiliza o hino austríaco, apesar de estar sediada no Reino Unido.

“Não faz sentido”, disse Lawson no podcast Red Flag.“É uma equipa neozelandesa, o nome continua a ser McLaren. A Red Bull toca o hino nacional austríaco e a equipa está sediada no Reino Unido. A McLaren está sediada no Reino Unido, mas é uma equipa da Nova Zelândia. É uma grande treta, para ser sincero. Especialmente se fores da Nova Zelândia – porque Bruce McLaren é uma lenda.”

A McLaren, fundada em 1963 e sediada no Reino Unido, tem corrido constantemente com uma licença britânica. A equipa é atualmente detida em dois terços pela Mumtalakat Holding Company do Bahrein, sendo o restante detido pela MSP Sports Capital.