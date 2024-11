F1, Liam Lawson: “Não estou aqui para fazer amigos”

Liam Lawson, defendeu a sua postura em pista. O piloto da RB evidenciou níveis apreciáveis de agressividade no GP do México, especialmente na luta com Sergio Pérez, a quem pediu desculpa, depois de um choque, a que o jovem respondeu mostrando um dedo.

Embora nenhum dos pilotos tenha sido penalizado, Lawson admitiu que poderia ter evitado o incidente e expressou arrependimento pelo seu gesto. Ele discutiu o evento brevemente com Perez após a corrida e caracterizou-o como um “incidente de corrida”.

Apesar do incidente, Lawson afirma que não vai mudar o seu estilo de condução agressivo, apesar de esta abordagem ter levado a outros incidentes, como o contacto com os pilotos Franco Colapinto e Fernando Alonso nas últimas corridas. Embora reconheça que aprende com os erros, Lawson sublinhou que o seu objetivo continua a ser vencer e não fazer amigos na pista.

“Por isso, penso que foi uma luta em pista e pedi desculpa pelo que fiz após o incidente”, disse o neozelandês. “Mas em termos da luta que tivemos na pista, foi considerado um incidente de corrida e algo que foi uma batalha no momento. Talvez eu seja agressivo, mas estou aqui por uma razão”, disse ele. “Obviamente, o meu objetivo não é fazer inimigos de ninguém. Não estou a tentar causar problemas ou algo do género. Ao mesmo tempo, não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para ganhar – é nisso que estou concentrado”, concluiu Lawson