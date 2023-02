F1: Liam Lawson não bateu recorde oficioso de Button em Bathurst (c/vídeo) | AutoSport

Um monolugar de Fórmula 1 regressou a Bathurst pelas mãos de Liam Lawson e da Red Bull. O piloto neozelandês rodou no traçado de Mount Panorama num evento da equipa de Milton Keynes durante o fim de semana da prova inaugural do Intercontinental GT Challenge, as 12 Horas de Bathurst e havia a expectativa que pudesse bater o recorde oficioso de um Fórmula 1 no circuito australiano que pertence a Jenson Button, que num McLaren em 2011 registou o tempo de 1:48.8s.

Lawson esteve aos comandos do Red Bull RB7, e apesar de impressionado com a experiência, ficou muito longe do registo de Button, não chegando sequer a rodar uma volta abaixo dos dois minutos.

“Foi provavelmente a coisa mais fixe que já fiz na minha vida”, disse Lawson depois de ter estado em pista. “Foi muito, muito fixe. Fiz uma volta no ‘Safety Car’ esta manhã para ver a pista, mas num carro de Fórmula 1 é completamente louco. A primeira volta fiquei francamente nervoso, mas depois disso senti-me realmente muito bem”.

Desta forma, Jenson Button mantém o seu recorde em Bathurst.

Foto: Graeme Murray / Red Bull Content Pool