F1: Liam Lawson mantém-se até regresso de Daniel Ricciardo | AutoSport

Depois da excelente prestação de Liam Lawson em Zandvoort, o jovem piloto neozelandês vai manter o lugar na Alpha Tauri até Daniel Ricciardo estar recuperado da fratura na mão.

Ricciardo começou da pior forma a segunda metade da época, com uma fratura na mão esquerda, que o obirgou a submeter-se a uma cirurgia com o médico que operou Lance Stroll no arranque da época 2023, quando fraturou os pulsos num acidente de bicicleta. Stroll fez uma recuperação espantosa e espera-se agora que Ricciardo também recupere de forma célere. Mas com o calendário preenchido nesta fase da época, Lawson, que deu boa conta de si no seu primeiro GP na F1, irá manter o lugar.

“Estamos muito satisfeitos por a cirurgia do Daniel ter corrido bem e por ele estar agora no caminho da recuperação. Esperamos voltar a vê-lo na pista muito em breve, mas até ele estar totalmente apto, podemos confirmar que o Liam, que fez um bom trabalho em circunstâncias difíceis em Zandvoort, vai continuar a pilotar ao lado do Yuki, a partir da nossa corrida em casa, este fim de semana, em Monza”, pode ler-se na nota da Alpha Tauri.