F1, Liam Lawson: entrar a meio da época nunca é a situação ideal | AutoSport

Liam Lawson deixou uma muito boa impressão na Fórmula 1 durante o período em que no ano passado substituiu Daniel Ricciardo na Alpha Tauri. O neozelandês, quando confrontado com as recentes dificuldades do australiano na RB e sabendo do que sucedeu o ano passado com Nyck de Vries, reconhece que não seria o cenário ideal ser convocado para a equipa RB a meio da temporada.

Durante o fim de semana, o talentoso neozelandês de 22 anos, que deixou sua marca ao substituir o lesionado Daniel Ricciardo, expressou preocupações quanto ao desempenho de Ricciardo, sugerindo que este precisa de melhorar ou corre o risco de perder sua vaga na equipa.

No início de 2024, o Dr. Helmut Marko, eminente consultor da Red Bull para a Fórmula 1, prometeu a Lawson uma posição integral na equipa até 2025 – ou quem sabe até mesmo antes. “Sim, e antes disso, ele deveria pelo menos competir em mais algumas corridas para que possamos realmente avaliar seu potencial”, acrescentou o austríaco.

Entretanto, Lawson expressou suas reservas quanto a uma eventual chamada a meio da temporada:

“A questão é que não se entra num carro a meio da temporada com a confiança ideal”, declarou o piloto reserva da Red Bull e da RB: “Em muitos casos, seu companheiro de equipa já teve metade da temporada para se adaptar, o que coloca quem entra em desvantagem”, disse, ‘esquecendo-se’ que tudo o que disse não valeu para si próprio no ano anterior, pois deu uma excelente conta de si.

No entanto, Lawson reconhece que seria ainda mais desafiador se fosse chamado para substituir Sergio Perez na Red Bull Racing: “Se eu fosse colocado ao lado de Max Verstappen, seria incrivelmente difícil, isso eu já sei”, admitiu Lawson. “Mas além disso, tudo dependeria muito do contexto. Entrar no início da temporada talvez me desse um pouco mais de confiança do que no meio, pois enfrentaria uma pressão imediata. No entanto, independente disso, eu agarraria a oportunidade com firmeza.”