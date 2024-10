F1: Liam Lawson e Fernando Alonso não ficaram amigos

Liam Lawson ficou surpreendido com a raiva de Fernando Alonso durante o Sprint no Grande Prémio do Texas, onde se desentenderam na luta pela 16ª posição. Depois de Alonso ter ultrapassado Lawson, o neozelandês recuperou a posição, forçando Alonso a ir largo, o que levou o espanhol a chamar-lhe “idiota” através do rádio da equipa. Após a corrida, Alonso confrontou Lawson, criticando a sua condução agressiva.

Mais tarde, Alonso disse aos jornalistas que Lawson estava a esforçar-se demasiado, uma vez que tinha seis corridas para provar o seu valor. Lawson, confuso com a reação, referiu que estavam a competir por uma posição baixa e não viu qualquer problema, uma vez que não foi aplicada qualquer penalização. Alonso comparou o incidente a um choque com Lance Stroll em 2022 e insinuou que as ações de Lawson foram imprudentes a alta velocidade. Alonso acabou por cumprir a promessa na qualificação. O piloto do Aston Martin foi atrás do RB quando ambos saíram das boxes, antes de finalmente o ultrapassar na aproximação à curva 1.

“Ele [Alonso] disse que me ia lixar e acho que cumpriu a sua palavra”, disse Lawson, quando questionado sobre o incidente. “Ele estava mesmo chateado, não sei bem porquê, estávamos a correr para o 16º e não sei porque é que ele estava tão chateado. Não sei. É o que é. Espero que ele consiga ultrapassar isso e que possamos seguir em frente. Sei que ele teve uma corrida horrível, por isso percebo porque é que ele está chateado”, acrescentou. “Mas se eu tivesse feito algo errado, teria recebido uma penalização.”

Questionado se tinha tentado “lixar” Lawson ao ultrapassar quando saíram das boxes, Alonso disse: “Não, nem por isso, mas cada um na pista comporta-se como quer, e para mim hoje foi desnecessário, toda a gente pode ter opiniões diferentes, não me importo com isso, são 24 corridas, por isso encontramo-nos algures no caminho”.

O momento que irritou Alonso:

For anyone interested here is the entire onboard of the Alonso Lawson fight, since there was a bit more to it than just the 5 seconds FIM showed us

Just so you have the full picture to then make up your mind pic.twitter.com/aKQVtkLU7U

— Emi (@emioderso) October 20, 2024