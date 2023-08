F1, Liam Lawson e a escolha de Ricciardo para a AlphaTauri: “sem dúvida útil para a equipa” | AutoSport

Liam Lawson acredita que a escolha de Daniel Ricciardo para a AlphaTauri como substituto de Nyck de Vries depois das 10 primeiras provas do ano foi a mais correta, explicando que caso tivesse sido ele o preferido para o lugar ao lado de Yuki Tsunoda, a adaptação seria mais complicada e não beneficiaria em nada a equipa italiana.

Com lugar na Red Bull Junior Team e a competir na Super Fórmula do Japão, Lawson prefere concentrar-se na sua missão deste ano, “tentar ganhar corridas e tentar lutar pelo campeonato e acabar o ano antes de me focar na Fórmula 1”, explicou o neozelandês à publicação Speedcafe.

Analisando a mudança de pilotos na AlphaTauri, sendo ele o piloto de reserva da equipa italiana e da Red Bull, Liam Lawson sublinhou que a preferência por Ricciardo “não muda muito” a sua situação dentro da estrutura.

“Entrar [na Fórmula 1] a meio da época seria extremamente difícil”, disse o piloto, acrescentando que “com a situação em que a Scuderia AlphaTauri se encontra neste momento, ter alguém experiente como o Daniel foi definitivamente útil para a equipa. Ter alguém que nunca esteve por perto não seria tão benéfico para eles. Estaria a ter de aprender o dobro para tentar apanhar outra pessoa. Por isso, para mim, não teria sido o melhor”, concluiu.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool