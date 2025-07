F1: Liam Lawson deverá manter o lugar em 2026

Liam Lawson deverá manter o seu lugar como piloto titular da Racing Bulls até à temporada de Fórmula 1 de 2026, segundo um jornal da Nova Zelândia.

Lawson começou o ano na equipa principal da Red Bull, substituindo Sergio Pérez e fazendo dupla com Max Verstappen. No entanto, após duas corridas sem pontuar, foi rapidamente substituído por Yuki Tsunoda e enviado de volta à Racing Bulls. Desde então, apesar de estar atrás do estreante Isack Hadjar, Lawson conseguiu o melhor resultado da equipa com um 6.º lugar na Áustria.

De acordo com o New Zealand Herald, a Red Bull está inclinada a oferecer a Lawson uma época completa com a Racing Bulls, especialmente com as grandes mudanças técnicas previstas para 2026. No que diz respeito à Red Bull, a permanência de Yuki Tsunoda dependerá do seu desempenho nas corridas restantes desta temporada, já que não pontua há cinco rondas.

Lindblad na calha para 2026

Caso Tsunoda seja dispensado, Hadjar poderá subir à equipa principal da Red Bull, o que abriria espaço na Racing Bulls para Arvid Lindblad. Lindblad luta pelo título na sua época de estreia na Fórmula 2 e tem impressionando Helmut Marko, quer na F2, quer com o seu desempenho no RB21 no teste que fez, ficando apenas a meio segundo de Verstappen nos treinos livres. Marko elogiou a velocidade, os comentários técnicos e a condição física de Lindblad, que tem vindo a participar em vários testes com a Racing Bulls.