F1, Liam Lawson: “Daniel Ricciardo disse-me para aproveitar ao máximo”

Liam Lawson está de regresso à F1 e partilhou os conselhos que Daniel Ricciardo lhe deu depois de ter sido confirmada a troca de pilotos. Lawson, que anteriormente substituiu Ricciardo lesionado durante cinco corridas em 2023, vai agora assumir o comando para as últimas seis corridas da temporada, começando com o Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin.

Durante uma entrevista, Lawson revelou que sabia da troca de lugares há algumas semanas, o que tornou o fim de semana do Grande Prémio de Singapura difícil, pois assistiu sabendo que iria substituir Ricciardo em breve. Apesar do constrangimento, Lawson elogiou Ricciardo por ter sido solidário e profissional, tanto quando Lawson entrou no lugar no ano passado como agora com a recente mudança. O principal conselho de Ricciardo a Lawson foi “aproveitar ao máximo” esta oportunidade, um sentimento que Lawson aprecia enquanto se prepara para o seu regresso à grelha.

Questionado sobre a sensação de estar em Marina Bay, sabendo que em breve iria substituir Ricciardo, Lawson respondeu: “Não foi bom, honestamente. Singapura não foi, definitivamente, um fim de semana agradável para mim, só porque, obviamente, todos sabíamos o que estava para vir. Ao mesmo tempo, o Daniel sempre foi muito bom para mim, de muitas formas quando pilotei no ano passado e mesmo nesta época. Nunca me senti em competição com ele ou algo do género, nunca o fiz sentir assim. Não foi uma sensação agradável, mas obviamente isso, para mim, é … Eu tenho uma hipótese na F1 e ela chegou agora e estou obviamente grato por essa oportunidade, mas agora preciso agarrá-la com as duas mãos. Ao mesmo tempo, ele disse-me a mesma coisa e disse: ‘Tens de aproveitar ao máximo’”.