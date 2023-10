F1: Liam Lawson continua ao volante do AT04 no Catar | AutoSport

Daniel Ricciardo assegurou que estava a recuperar bem da lesão que sofreu em Zandvoort, o que levantou a especulação que poderia regressar às pistas no Grande Prémio do Catar do próximo fim de semana. No entanto, será Liam Lawson, que está a dar muito boa conta de si, quem estará ao lado de Yuki Tsunoda, pelo menos mais por mais um fim de semana.

O australiano está a melhorar a cada dia, mas não regressa ao volante na próxima prova, apesar de haver relatos sobre a realização de uma sessão no simulador para aferir a condição física de Ricciardo. Pode acontecer em Austin, no GP dos EUA, mas ainda não é certo que isso aconteça.

Em declarações à Sky no Japão, Christian Horner afirmou que a decisão seria tomada depois dos testes de Ricciardo no simulador, mas admitia que o regresso do australiano no Qatar não era provável.

Liam Lawson está a fazer um bom trabalho na equipa italiana, não havendo pressão para acelerar o processo de recuperação.