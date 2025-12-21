F1: Liam Lawson acredita que podia ter dado mais na Red Bull

Liam Lawson reconheceu que poderia ter evoluído e compreendido melhor o comportamento do Red Bull RB, caso não tivesse sido despromovido apenas duas corridas após o início da época de 2025. O piloto neozelandês admite que a decisão foi um golpe inesperado, ainda que tenha conseguido assegurar um lugar na grelha de 2026 com a Racing Bulls.

Lawson teve uma passagem breve pela equipa principal, sendo substituído precocemente após duas provas disputadas em circuitos desconhecidos para si. Apesar da frustração, considera que, com mais tempo, teria conseguido adaptar-se ao monolugar. O piloto de 23 anos mantém-se na Racing Bulls para a próxima temporada, enquanto Isack Hadjar sobe à Red Bull.

O neozelandês assume que a confirmação do seu futuro trouxe tranquilidade num contexto competitivo marcado por incerteza constante, algo que raramente viveu nas categorias de formação. Lawson também abordou o impacto das decisões internas da Red Bull sobre outros pilotos, nomeadamente Yuki Tsunoda, sublinhando a dureza de um desporto onde oportunidades são escassas e efémeras.

“Gostava de pensar que, com o tempo certo, teria conseguido perceber melhor o carro, sinceramente” diss Lawson. “Duas corridas foram tão curtas que nem sequer me recordo bem delas.

“É provavelmente mais um alívio do que outra coisa saber qual vai ser o meu futuro. Também é bom chegar ao último fim de semana já a saber isso. Nem me lembro da última vez que tive essa tranquilidade. É entusiasmante poder entrar no próximo ano e passar a pré-época com um plano definido.”

“É complicado para o Yuki, porque sinto o mesmo por qualquer pessoa que fica fora da Fórmula 1 depois de lutar tanto para lá chegar. Mas, ao mesmo tempo, há muitos que nunca têm essa oportunidade. Ele teve alguns anos no desporto e isto é um jogo muito duro, algo que eu próprio já aprendi.”