A Mercedes tem feito os melhores carros da F1 desde 2014. Mas o de 2020 foi considerado por Lewis Hamilton uma obra prima.

A Mercedes tem tentado chegar à perfeição e não tem estado nada longe disso. Os sete títulos conquistados mostram que são a melhor equipa mas a perfeição na F1 é algo que dificilmente se consegue. No entanto, este ano com o W11 a Mercedes fez o carro mais rápido de sempre da F1. Hamilton não poupou elogios à sua máquina:

“O W11 tem sido uma verdadeira… todos os anos é uma obra de arte e é uma obra-prima concebida à perfeição por um grande grupo de pessoas”, disse Hamilton. “Mas essa obra-prima, tenho que encontrar as suas limitações, encontrar lugares aonde não está feliz e comunicar isso com o grupo de pessoas com quem trabalho para descobrir como podemos fazer com que vá mais longe e seja mais rápido. É uma viagem incrível que se faz durante o ano e é definitivamente triste no final de uma época em que se entra pela última vez e se sabe que é a última vez que se vai conduzir o carro”.

O W 11 conquistou 13 vitórias, 15 poles, 9 melhores voltas, 25 pódios, 860 voltas na liderança (em 2031). Uma das máquinas mais dominantes da F1, mais uma com assinatura Mercedes.