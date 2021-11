F1, Lewis Hamilton vs Max Verstappen: duas carreiras muito diferentes | AutoSport

Lewis Hamilton tem 36 anos de idade e desde 1995 que está habituado a vencer no desporto automóvel. Nesse ano, conquistou o primeiro lugar no Super 1 National IAME Cadet Championship, que é considerado o principal campeonato de karting no Reino Unido, que se realiza desde 1983 e já nos deu a conhecer pilotos profissionais incluindo Jenson Button, David Coulthard, Alexander Albon, Dan Wheldon, Anthony Davidson, entre outros. Dando seguimento a esta primeira conquista, Hamilton continuou a vencer no karting até 2000, quando venceu o campeonato do mundo e da Europa de Fórmula A.

Em 2002 conquista o 3º lugar na Fórmula Renault 2.0 do Reino Unido, para vencer a mesma competição no ano seguinte. Até 2006 venceu o Bahrain F3 Superprix (2004), o Masters de Fórmula 3 (2005), a Fórmula 3 Euro Series (2005) e o GP2 Series (2006).Subiu para a Fórmula 1 em 2007 pela McLaren e terminou a temporada no segundo lugar, sendo campeão do mundo pela primeira vez em 2008. Passou por uma fase com resultados finais fora do top 3 nos anos seguintes, mas em 2014, já na Mercedes, reconquista o ceptro de campeão do mundo e desde aí, apenas perdeu o título para Nico Rosberg em 2016.

Tem no total 398 corridas na sua carreira, 139 vitórias, 243 pódios e 95 voltas mais rápidas. O piloto britânico tem uma percentagem de vitórias de 34.9% (dados apresentados pelo site driverdb.com).

No ano em que Lewis Hamilton conquistou o título no GP2 Series, Max Verstappen começou a vencer na sua carreira de piloto. Ainda com 9 anos de idade, o filho do antigo piloto de F1, Jos Verstappen, levou de vencida o Rotax Max Challenge Minimax da Bélgica, repetindo o feito no ano seguinte no Campeonato Rotax Max Minimax dos Países Baixos. Até 2013 venceu várias competições no karting, que o alavancou para competir no FIA Formula 3 European Championship em 2014, terminando no 3º lugar da geral. Nos monolugares, Verstappen venceu apenas o Zandvoort Masters em F3 em 2014, mas logo após esse primeiro ano de experiência, subiu à Fórmula 1 pela mão do programa de jovens pilotos da Red Bull, passando a ser piloto da Toro Rosso, a equipa por onde passam os jovens do programa. O neerlandês agarrou a oportunidade e chegou a piloto da equipa principal durante a época de 2016 substituindo Daniil Kvyat. Na sua primeira corrida como piloto da Red Bull, no GP de Espanha, alcançou a sua primeira vitória na categoria rainha do desporto automóvel. Desde essa altura, já subiu ao degrau mais alto do pódio por mais 18 vezes e lidera a classificação geral esta temporada, quando faltam apenas 2 corridas para terminar.

Tem no total 188 corridas na sua carreira de piloto, 33 vitórias, 83 pódios e 23 voltas mais rápidas. O piloto neerlandês tem uma percentagem de vitórias de 17.6% (dados apresentados pelo site driverdb.com).