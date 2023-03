F1, Lewis Hamilton: “Voltarei a vencer” | AutoSport

Lewis Hamilton deixou uma mensagem forte na conferência de imprensa de antevisão do GP da Arábia Saudita. O campeão britânico não tem dúvidas de que voltará a vencer na F1.

Comentando as afirmações proferidas no final do GP do Bahrein, em que disse que a Mercedes não o ouviu no desenvolvimento do W14, Hamilton deu um passo atrás:

“Em retrospetiva, não foi necessariamente a melhor escolha de palavras. Mas, claro, há alturas em que não se concorda com certos membros da equipa. O que é importante é que continuamos a comunicar, continuamos unidos. Ainda acredito a 100% nesta equipa, é a minha família, e estou aqui há muito tempo, por isso não tenciono sair ou mudar-me. Mas todos nós precisamos de um passo em frente, todos nós precisamos de continuar. Temos agora de começar a tomar algumas decisões ousadas de modo a diminuir a diferença para estes tipos”.

“Voltarei a vencer. Vai levar algum tempo. Nunca se sabe o que está à nossa frente. Haverá coisas que acontecerão em todas as nossas vidas que menos esperamos, mas não é como se cai, é como se levanta, é como se lida com isso.”

Quanto à diferença entre a Red Bull e a Mercedes, neste momento é assustadora:

“Este ano perdemos tempo sobretudo nas curvas. Nas retas somos rápidos, mas estes tipos têm traseiras muito fortes nas saídas das curvas. Por isso, penso que na corrida [a Red Bull] não estavam a forçar e são muito mais rápidos do que pareciam. Devem ser um segundo e meio mais rápidos, em corrida, por volta.”