F1, Lewis Hamilton: “Vejo Sebastian Vettel como um aliado” | AutoSport

Sebastian Vettel está de saída da F1 e Lewis Hamilton lamentou publicamente o abandono do campeão alemão. A postura de Vettel e a forma como defende certos temas tem aproximado os dois pilotos, com Lewis Hamilton também focado em usar a sua plataforma de seguidores para passar algumas mensagens. A saída de Vettel deixa o campeão britânico triste.

Vettel vai fazer as suas últimas corridas na F1. Apesar de já ter dito que não fecha as portas a um regresso, estas últimas provas serão de despedida, pois o dito regresso não é garantido. Hamilton lamentou a saída do piloto alemão:

“Tem sido uma relação e amizade inesperadas. É tão difícil quando se é tão competitivo e ambos lutam por algo pelo qual se é apaixonado. Não creio ter visto nenhum piloto na história do desporto fazer o que ele e eu temos feito em termos de utilizar a plataforma, ser franco e correr esse risco. Vejo-o realmente como um aliado”, disse Hamilton. “Vai ser triste vê-lo partir”.