F1, Lewis Hamilton: “Vamos ter luta no próximo ano…”

Lewis Hamilton revelou estar entusiasmado com o desafio que acredita que a Mercedes irá enfrentar em 2021 por parte da equipa Red Bull, depois de Max Verstappen ter batido tanto Hamilton quanto o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, no Grande Prémio de Abu Dhabi. Os Mercedes venceram 13 das 17 corridas do ano, só não fizeram duas pole positions, mas na última corrida do ano, Verstappen e a Red Bull ripostaram, o holandês fez a pole e obteve uma vitória confortável.

E Hamilton acredita que isso pode ser um sinal do que está por vir para o próximo ano: “É um grande resultado, uma grande corrida do Max e uma grande demonstração de que a Red Bull tem um carro sólido”, disse Hamilton após a corrida em Abu Dhabi. “Tanto quanto sei, não tivemos quaisquer mudanças no nosso motor, por isso penso que é apenas o verdadeiro ritmo deles, em vez de nós termos dado um passo atrás. Penso que trabalharam arduamente durante todo o ano, por isso parabéns a ele e à sua equipa”, disse Hamilton, que se terá esquecido que Toto Wolff confirmou que a potência do motor do Mercedes foi diminuída por razões de fiabilidade em Abu Dhabi, e ter-se-á esquecido também que em termos físicos, ele próprio estava longe do exigível, depois de ter contraído Covid-19:

“Sem dúvida que a Red Bull vai ser forte, uma vez que este carro que ele conduz agora é praticamente o carro do próximo ano, e o mesmo se aplica a nós”. Por isso, estou entusiasmado com esse desafio e essa batalha que esperamos ter”, disse. Quanto a Verstappen, limitou-se a apelar à Red Bull para assegurar que comecem bem o ano e não demorem a encontrar ritmo, como tem sucedido nos últimos anos: “Só espero que possamos aprender com os anos anteriores, que temos de ser mais fortes no início da época”, disse.