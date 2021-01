F1, Lewis Hamilton: “Valtteri Bottas é um dos mais fortes mentalmente”

Lewis Hamilton elogiou o seu colega de equipa Valtteri Bottas e reconheceu que o finlandês não tem tarefa fácil.

Lewis Hamilton é um dos melhores de todos os tempos, esta no topo da sua forma e a cada corrida consegue estar no melhor nível. Valtteri Bottas por seu lado tem melhorado de forma gradual, tem se aproximado do seu colega de equipa, mas não o suficiente para causa algum tipo de preopcupação.

Hamilton falou sobre a situação de Bottas e da dificil tarefa que o #77 tem pela frente:

“Quando falo que pessoas que precisam de dar ao Valtteri o devido respeito, penso que têm de se lembrar contra quem ele está a competir; não é fácil ser meu colega de equipa. Mas ele entra, de fim-de-semana a fim-de-semana, com a mesma mentalidade”.

“Ele nunca faz ondas, queixando-se de que algo está errado com o carro, apenas diz ‘tenho de fazer um trabalho melhor’, e não conheço nenhum piloto que faça isso. Penso que é algo que partilhamos: entramos a cada fim-de-semana com a cabeça fresca, e penso que mentalmente, ele é um dos pilotos mais fortes”.

“Penso que Valtteri está a ficar cada vez mais forte a cada ano”, acrescentou Hamilton. “Os media comentaram sobre o Bottas 2.0, etc., e todos os anos podem vê-lo tentar elevar a fasquia em áreas diferentes. E já vimos este ano, penso eu, enquanto a diferença de pontos é o que é, se olharmos para a qualificação, foi a mais pequena das margens”.