F1: Lewis Hamilton vai ser multado por ter falhado Gala da FIA | AutoSport

Lewis Hamilton revelou que vai ser multado devido à sua não comparência na gala de fim de ano, o que fez na sequência do sucedido no controverso Grande Prémio de Abu Dhabi.

Os regulamentos da FIA ditam que os três primeiros classificados no campeonato de pilotos devem estar presentes na cerimónia anual em Paris, mas nem Hamilton nem o diretor da equipa da Mercedes, Toto Wolff, marcaram presença, devido à frustração inerente ao sucedido. Questionado se tinha sido sancionado, já que falou ontem com o novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, Hamilton revelou que sim: “O valor da multa será canalizado para os jovens de meios desfavorecidos que estudam engenharia mecânica para os desportos motorizados”, disse.