F1, Lewis Hamilton: “Vai ser difícil deixar o desporto…”

No Grande Prémio de Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, Lewis Hamilton pode ultrapassar o recorde de vitórias de Michael Schumacher, com 91 vitórias na Fórmula 1.

Após o Grande Prémio do Eifel, Lewis Hamilton falou ao f1.com sobre o feito de igualar Schumacher: «Como todos aqui adoro o que faço. É tão difícil e posso dizer que, potencialmente, às vezes não há respeito suficiente pelo que estes pilotos fazem, pelo que dedicam e a quantidade de trabalho efetuada. Fazer parte deste desporto é muito notável e adoro fazer parte disto».

«Adoro o desafio do Max. Adoro vê-lo atrás de mim, ver o desafio que o Daniel também deu ao Max, o desporto, o cheiro do mesmo, toda a aura e atmosfera que se cria e vai ser difícil deixar o desporto. Mas sinto-me, apesar de ser mais velho do que estes tipos [Verstappen e Ricciardo], sinto-me tão jovem como eles, pelo menos em espírito. Ainda sou muito criança quando estou fora das câmaras. Isso provavelmente vai mudar quando começar a ver cabelos grisalhos e outras coisas, mas por agora estou bem», afirmou Hamilton.

Entretanto, perguntado se tinha um objetivo para o número de vitórias que queria alcançar na sua carreira antes de se reformar, Hamilton respondeu: «Posso estabelecer objetivos e continuarei a tentar ultrapassá-los. Penso que tenho a melhor equipa atrás de mim, que me inspira continuamente. Todos os anos volto para a fábrica e vejo estes tipos a serem incrivelmente inteligentes e inovadores todos os anos», finalizou Hamilton.