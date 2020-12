F1, Lewis Hamilton vai discutir o contrato

Lewis Hamilton vai finalmente sentar-se à mesa das negociações e falar sobre o seu próximo contrato. Com a época terminada, o sete vezes campeão mundial, recentemente recuperado da covid-19, está pronto para falar: “Tenho a certeza que vamos começar a falar sobre o futuro esta semana. Já tivemos uma troca de e-mails nos últimos dias, e dissemos que voltaremos a falar sobre isso. Vou ficar aqui durante os próximos dois dias e esperamos poder concluir as negociações, aproveitando também as duas semanas antes do Natal. Seria um bom presente para todos”, disse Hamilton à Sky Itália. Poucos duvidam que Hamilton não continue na Mercedes, mas provavelmente não permanecerá na F1 mais do que dois, três anos..