F1: Lewis Hamilton vai continuar a ajoelhar-se antes das corridas

Lewis Hamilton continua focado em trabalhar em prol do movimento Black Live Matter e afirmou que irá continuar a ajoelhar-se no começo das corridas, algo que foi feito em todas as corridas do ano passado e que simboliza a luta pela igualdade.

“Tenciono continuar a ajoelhar-me”, disse Hamilton. “Porque penso que o que é realmente importante é quando as crianças pequenas estão a ver o que estamos a fazer aqui neste desporto. E quando nos vêem ajoelhados, sentam-se e perguntam aos seus pais ou aos seus professores: ‘Porque é que estão a fazer isso? Porque é que se estão a ajoelhar? Provoca uma conversa desconfortável. Significa que os pais têm de se educar a si próprios. E as crianças estão a ser instruídas. É uma luta que não é ganha. É uma luta que vai continuar por muito tempo, tenho a certeza. Mas definitivamente penso que estamos num bom momento em que a conversa é saudável”.