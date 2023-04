F1, Lewis Hamilton: “Um novo caminho para nós” | AutoSport

Algumas equipas irão implementar upgrades nos seus monolugares este fim de semana, em Baku, e a Mercedes é uma dessas equipas. Ainda não temos uma mudança radical no W14, mas há já alterações que a equipa espera que possa dar mais performance. Lewis Hamilton diz que é o começo de um novo caminho.

Para o piloto britânico, esta atualização é o tiro de partida para um novo rumo no desenvolvimento do carro que desapontou no arranque da época, com performances abaixo do esperado:

“Penso que esta atualização será uma espécie de início de um novo caminho para nós”, afirmou. “No fundo, continuará a ser o mesmo carro, mas fará parte do caminho para chegarmos onde queremos estar. Não vamos chegar ao ponto em que queríamos estar no início da época, não vamos recuperar o terreno perdido – mas penso que é muito positivo, que tenha sido feito tanto trabalho fantástico na fábrica para termos tempo de progredir na direção certa. Foi feito muito trabalho de fundo, a última corrida foi ótima para nós – trabalhámos muito para conseguir aquele resultado. Não vai ser fácil voltar a fazê-lo, os Ferraris vão ser rápidos, tal como os Red Bull e os Aston. Só espero que estejamos na luta e, com a agitação de todo o fim-de-semana, é provavelmente o fim-de-semana mais emocionante até agora.”