F1, Lewis Hamilton: “Turquia foi a minha melhor prova”

Lewis Hamilton escolheu aquela que foi para ele a melhor prestação do ano. O agora heptacampeão apontou a corrida em que venceu o título como a melhor o ano.

Turquia foi uma prova complicada para todos os pilotos. O asfalto recentemente colocado estava longe de ter as condições de aderência ideais, algo dificultado com a chuva que também afetou a corrida. Apesar de ter começado o fim de semana longe do topo, Hamilton fez uma corrida soberba e foi subindo na classificação até vencer, com pneus intermédios completamente gastos.

“A Turquia, naturalmente, é a que está mais próxima da memória, porque não foi assim há tanto tempo”, disse Hamilton. “Penso que isso a melhor para mim, pelas circunstâncias que enfrentamos , e com a possibilidade de ganhar o campeonato nessa prova. Eu diria que, para mim, foi a minha melhor prestação”.