F1: Lewis Hamilton treina nas montanhas

Lewis Hamilton continua a sua preparação para a época 2021. Depois de algum tempo sem dar notícia o heptacampeão falou aos fãs pelas redes sociais:

“Olá mundo, já não estou aqui há algum tempo”, escreveu ele no Instagram. “Estou nas montanhas a treinar todos os dias, a preparar a minha mente e o meu corpo. Estou a caminhar para o topo da montanha todas as manhãs. 3 dessas caminhadas atravesso o campo de esqui quando chego ao topo que estou a 3400m. Adoro treino de altitude, há menos oxigénio no alto, por isso trabalhar é muito mais difícil do que ao nível do mar. Normalmente, quando termino o treino aqui e regresso à corrida ao nível do mar é mais fácil”.

“Estou a tentar encontrar o equilíbrio certo no cardio e força. Para além disso, muito trabalho em segundo plano. Estou saudável e mentalmente forte neste momento na minha bolha. Espero que se mantenham o mais positivo possível com tudo o que ainda está a acontecer. Mantenham a cabeça erguida. Mal posso esperar para vos ver a todos de novo em breve.”.