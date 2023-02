F1, Lewis Hamilton: “tivemos dois dias difíceis” | AutoSport

Lewis Hamilton regressa aos comandos do Mercedes W14 na derradeira sessão de testes de pré-temporada da Fórmula 1, depois de ontem ter perdido parte da sessão da manhã parado com a equipa a tentar resolver algumas questões com o carro. O ritmo demonstrado não foi bom e Toto Wolff admitiu durante esse segmento que estavam a ter problemas de configuração com as condições de pista mais quentes, mas durante a tarde, George Russell ficou parado em pista, com problemas hidráulicos no carro.

Explicando as dificuldades sentidas durante os dois primeiros dias no Bahrein, Hamilton afirmou que “algumas das limitações no equilíbrio que tínhamos no ano passado estão presentes [no W14]. Por isso, estamos a trabalhar nisso”. O piloto britânico, em conferência de imprensa antes de se fazer novamente à pista, salientou os desafios da equipa nos testes. “Tivemos dois dias difíceis. Ontem, particularmente, foi difícil. O primeiro dia não foi muito mau, ontem foi um pouco mais. Penso que George teve hoje uma manhã muito melhor, um pouco como o primeiro dia. Dentro de meia hora entro no carro, por isso, espero que tenhamos uma melhor configuração”.

A melhor notícia para a Mercedes, referiu o piloto, é que “neste momento, o ‘porpoising’ que tínhamos praticamente desapareceu”.

Apesar das dificuldades, Hamilton garante estar motivado pelo trabalho que vê da equipa.