F1: Lewis Hamilton terá uma cláusula que o impede de convencer engenheiros a irem com ele para a Ferrari | AutoSport

É um facto bem conhecido que os pilotos de alta competição gostam de manter à sua volta pessoas da sua confiança e os engenheiros que trabalham diretamente com os pilotos são peças fundamentais no sucesso. No caso de Peter Bonnington, engenheiro de corrida de Hamilton, a relação entre ambos tem sido fulcral para a carreira do sete vezes campeão do mundo. Seria lógico pensar que “Bono” receberia um convite de Hamilton para o seguir na sua nova aventura, como fez, por exemplo, Andrea Stella, quando deixou a Ferrari para acompanhar Fernando Alonso na sua segunda passagem pela McLaren. Ora Hamilton estará impedido de fazer um convite destes aos engenheiros da Mercedes. O contrato de Hamilton terá uma cláusula que o impede de tentar convencer engenheiros a juntarem-se a ele numa mudança (neste caso para a Ferrari). Essa clausula poderá tornar mais difícil a ida de Peter Bonnington e Andrew Shovlin (que têm sido referidos como potenciais alvos) para a Scuderia, que estará interessada em trazer para a sua estrutura caras conhecidas de Hamilton para que se sinta mais confortável na sua mudança.

