F1: Lewis Hamilton terá dado o troféu do terceiro lugar a um fã | AutoSport

Lewis Hamilton não fica satisfeito com menos que o primeiro lugar e tudo o que não seja isso merece-lhe pouco interesse ou entusiasmo. Foi o que terá acontecido na gala da FIA, onde foram entregues os prémios relativos aos campeonatos internacionais, sob alçada do órgão federativo.

Foi a primeira vez que Hamilton regressou ao evento de entrega, depois da polémica final de Abu Dhabi 2021, mas regressou no meio de outra polémica que envolve a FIA e a Mercedes, desta vez com Toto e Susie Wolff a serem alvo de desconfianças. Hamilton criticou “certos indivíduos na liderança” referindo que “temos muitas pessoas neste desporto que estão a fazer um trabalho fantástico. Há uma luta constante para a melhorar a inclusão e diversidade nesta indústria, mas parece que há certos indivíduos na liderança da FIA que sempre que nós tentamos dar um passo em frente, nos agarram. Nesse sentido, isso tem de mudar. Este é um desporto mundial e temos uma oportunidade incrível de sermos líderes da mudança e enquanto viajamos para todos os países do mundo temos a responsabilidade de garantir que avançamos na direção certa”.

Aparentemente, Hamilton não quis levar o troféu para casa e terá entregue o mesmo a um fã. É caso para dizer que Hamilton foi apenas cumprir a sua obrigação e nunca pareceu muito entusiasmado por estar em Baku, cumprindo, no entanto, todas as suas obrigações como um campeão deve.

Hello. I was at the Gala yesterday. Lewis Hamilton gave me the award and left. I have the prize at home now. pic.twitter.com/dNg7TSk0Ir