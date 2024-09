F1: Lewis Hamilton tentou que a Mercedes mudasse a estratégia

Lewis Hamilton expressou a sua frustração com a decisão da Mercedes de começar com pneus macios durante a corrida do fim de semana passado, enquanto a maioria dos concorrentes, incluindo o seu colega de equipa George Russell, começou com pneus médios.

Hamilton foi contra a estratégia, preferindo os médios, mas a equipa não lhe deu razão. A escolha fez com que Hamilton caísse do terceiro lugar da grelha para sexto, enquanto Russell ganhou posições, terminando à frente.

“Sentámo-nos na nossa reunião na manhã da corrida – na verdade, na noite anterior já tinham mencionado que gostariam de dividir as estratégias- e eu fiquei um pouco perplexo com isso”, explicou Hamilton, citado pelo Racefans.net. “No passado, quando estivemos nessa posição, em que o George se qualificou bem, como ele normalmente faz, e eu estou fora do top 10 ou algo assim, então dividimos as estratégias. Mas estando tão próximos, não fazia sentido para mim. Por isso, fui contra e argumentei o mais que pude para conseguir ir com os médios, mas a equipa continuou a sugerir que eu começasse com o macio. Depois, tiraram os cobertores dos pneus e todos tinham os médios.”

“Desde esse momento que fiquei frustrado”, disse Hamilton. “Tentei dar o meu melhor para acompanhar os tipos da frente, mas eles eram demasiado rápidos. E depois tentei fazer com que o pneu durasse o máximo de tempo possível. Tive de ir às boxes na volta 17. Soube, a partir desse momento, que a corrida estava terminada para mim porque o pneu duro ia ser desafiante naquele calor. Tivemos dificuldades com o equilíbrio do carro durante todo o fim de semana, por isso temos mudado muitas coisas diferentes. Fizemos uma boa qualificação, mas infelizmente a corrida foi demasiado difícil para nós.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA