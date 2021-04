F1, Lewis Hamilton: “temos pela frente uma verdadeira batalha renhida”

Lewis Hamilton assegurou o segundo lugar, apesar de ter saído de pista na volta 31, e de ter caído para a nona posição antes do reinício da corrida na volta 34. O inglês realizou uma boa recuperação, que o levou até ao segundo lugar depois de passar Lando Norris a três voltas do fim. Ao fazer a volta mais rápida, lidera o campeonato: “Parabéns ao Max, fez um trabalho fantástico e também para o Lando, é tão bom ver a McLaren de novo cá em cima. Do meu lado, não foi o melhor dos dias. É a primeira vez que cometo um erro em muito tempo, mas estou grato por ter conseguido recuperar”, começou por dizer Hamilton que falou do erro na Tosa: “Havia apenas uma linha seca e acho que estava com um pouco de pressa a mais para passar por todos. Ao chegar ao interior, vi que estava molhado e tentei parar, mas fui ‘embora’. Mas estou muito grato por termos voltado e conseguido alguns pontos. Tive uma boa batalha com o Lando no final”, disse Hamilton, que podia ter saído de Imola com zero pontos, mas saiu com 19: “Recuperar e conseguir estes pontos será muito valioso durante a época. É a primeira vez que a Red Bull tem um carro vencedor, foram mais rápidos do que nós este fim-de-semana, e por isso temos pela frente uma verdadeira batalha renhida. É ótimo ver a McLaren de novo cá em cima depois de tanto tempo, é óptimo ver a Ferrari a parecer forte, por isso vai haver muitas corridas emocionantes pela frente”, concluiu.