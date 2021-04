F1: Lewis Hamilton tem “licença para espiar”

Todos os pormenores contam na F1 e a equipa toda tem de fazer tudo o que está ao seu alcance para ganhar vantagem. O trabalho de Lewis Hamilton também passa por isso, observar e reportar tudo que achar que tenha interesse,

Philipp Brandle, que era engenheiro da Mercedes F1, afirmou que Lewis Hamilton tem grandes capacidades de vigilância, citando vários exemplos de como o inglês costumava perceber até mesmo o mais ínfimo dos detalhes e relatá-los à sua equipa.

Embora os próprios engenheiros não estejam autorizados a olhar de perto para o carro de uma equipa adversária, não é raro os condutores olharem atentamente para o veículo de um rival enquanto estão estacionados no Parc ferme. Hamilton, em particular, foi apanhado a fazer isto várias vezes perante as câmaras.

“Ele olha muito de perto para tudo”, disse Bradle à Servus TV. “Por exemplo, os pilotos juntavam-se na sala onde tomavam uma bebida antes do pódio. Ele reparou que com outro fato de corrida tinha menos cabos. Quando se tratava de poupar peso, cada detalhe conta na Fórmula 1. Foi por isso que ele nos deu o feedback de que a outra equipa tem uma cablagem mais curta, um conector mais pequeno. Tudo o que pode, de alguma forma, salvar apenas uma grama é importante. E depois ele olha para tais detalhes. E tem isso implementado”.