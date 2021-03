F1, Lewis Hamilton: “Só na qualificação saberemos exatamente onde estamos”

Lewis Hamilton, o sete vezes Campeão do Mundo de F1 parte para 2021 com o intuito de bater o recorde de Michael Schumacher, que soma igualmente sete títulos. Recorde após recorde, Sir Lewis Hamilton quer continuar a fazer história e apesar dos testes não terem corrido totalmente bem à Mercedes, poucos acreditam que a equipa não volte a ser protagonista na luta pelos triunfos. Quase sempre um nível acima dos adversários, o inglês é o principal favorito à vitória em mais um campeonato: “Nunca fui um grande fã de testes, apenas adoro corridas! Mas é provavelmente o único ano em que teria pedido mais dias, porque ficámos com muito trabalho para fazer. Nunca sentimos no passado que éramos mais rápidos do que todos os outros depois dos testes, porque nunca se sabe o que as pessoas estão a fazer, com o combustível e não só. Concentrámo-nos sempre apenas em compreender o nosso carro da melhor forma possível, por isso, se for honesto, este ano sinto o mesmo. Não saberemos até chegarmos à qualificação exatamente onde estamos mas se conseguimos nestas duas semanas algumas melhorias, ainda não é onde queremos estar. Não consigo escolher uma área qualquer, apenas sinto globalmente que precisamos de melhorar. Estou ansioso por voltar à competição e voltar a estar nesse modo de foco. A nossa equipa está toda a remar no mesmo barco – ganhamos e perdemos juntos. Estou apenas feliz por começar outra viagem com toda esta gente…”