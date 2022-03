F1, Lewis Hamilton: Se a corrida fosse este domingo, a “Ferrari terminava provavelmente com 1-2” | AutoSport

Lewis Hamilton esteve aos comandos do Mercedes W13 na sessão da tarde do segundo dia de testes de pré-temporada no Bahrein, tendo terminado com 47 voltas efetuadas e o quinto melhor tempo (1.34.141s). O britânico, como aconteceu ontem com o seu companheiro de equipa, admite que Ferrari e Red Bull estão um pouco melhores que a Mercedes, com vantagem para o carro italiano e se o primeiro Grande Prémio da época fosse este fim de semana, os dois F1-75, na opinião de Hamilton, terminariam nos dois primeiros lugares. “Pelo que pude ver, a Ferrari terminava provavelmente com 1-2, e depois talvez o Red Bull”.

O britânico, em análise ao dia de hoje, salientou o efeito oscilatório (porpoising) que sentiu no carro. “Está ventoso e o vento mudou bastante hoje, mas no geral foi duro. O efeito oscilatório foi um pouco pior, então estamos apenas a trabalhar em muitos cenários diferentes, tentando descobrir como aguentar a força descendente e não as oscilações como vimos no último teste e agora estamos a ver aqui. Todos estão num barco semelhante. Alguns conseguiram contornar de uma forma melhor, mas é difícil lá fora. [A pista] Tem ondulações, é escorregadia, há areia, de manhã é demasiado quente, e à tarde, é rajadas de vento”.

Carlos Sainz reagiu hoje de manhã às palavras de George Russell, que também dava ontem alguma vantagem à Ferrari, dizendo que os pilotos da Mercedes dão sempre alguma vantagem aos adversários, mas na primeira corrida são sempre os melhores.