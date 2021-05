F1, Lewis Hamilton: São performances como esta que fazem a diferença num campeonato

Lewis Hamilton realizou em Portugal uma das suas prestações mais cínicas que lhe vimos fazer nos últimos anos. Após falhar a sua centésima pole position e de ter cometido uma ligeira distração que o fez cair para trás de Valtteri Bottas e depois ficado à mercê de Max Verstappen. após a saída do Safety Car de pista, Hamilton perdeu a posição para o holandês mas em, mas em 14 voltas estava na frente da corrida de onde não mais saiu até ao final: “Sim, foi uma corrida muito dura, física e mentalmente. Não foi fácil manter tudo junto… estava muito vento, por isso era muito fácil cometer um erro. Não fiz uma boa partida, tão boa quanto o Valtteri e depois também perdi no reinício, o que não foi bom. Não fiquei contente com isso, naturalmente. Tive mesmo de tentar posicionar-me o melhor que pude. Não me consigo lembrar, mas penso que Max cometeu um erro em algum momento da sua volta, e eu sabia que essa seria a volta que eu estaria mais próximo possível dele no último sector. Com o Valtteri, tive de atacar mais cedo, antes que os pneus ficassem destruídos e consegui apanhá-lo na Curva 1, mesmo no limite. Mas foi uma grande corrida”.

Seja como for, não foi um fim-de-semana perfeito para o inglês – viu-se batido por Bottas na qualificação e na corrida mostrou alguma desatenção quando permitiu que Verstappen o ultrapassasse – mas o heptacampeão do mundo não se deixou afetar por isso, focando-se em suplantar os seus adversários para conquistar mais uma vitória. São performances como esta que fazem a diferença numa luta por campeonato que promete ser disputado até ao fim da temporada. No final veremos quem sairá por cima, mas para já a vantagem está do lado de Hamilton.