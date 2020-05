F1: Lewis Hamilton relembra Niki Lauda

Lewis Hamilton tornou-se muito próximo de Niki Lauda e o piloto britânico prestou homenagem ao seu amigo, que faleceu há um ano.

A história de Lewis Hamilton na Mercedes começou pela mão de Niki Lauda, que o convenceu a trocar a McLaren por uma Mercedes que não parecia dar sinais de evoluir. Essa mudança, considerada sem sentido na época, foi o início de uma história que conta já com cinco títulos mundiais.

“Sinto falta do Niki e que acho que todos sentimos muita falta dele”, disse Hamilton num vídeo divulgado pela Mercedes. “É um assunto difícil de abordar; alguém que se gosta tanto… Mas eu tenho apenas as melhores lembranças do Niki.“

“Provavelmente as melhores lembranças que tenho são das minhas primeiras conversas. Começamos a conversar em 2012 e lembro-me de estar em casa durante o dia, a receber uma chamada do Niki, quando ele me estava a tentar convencer para a vir para a equipa. Foi muito bom receber uma ligação de um campeão do mundo e um ícone como ele.”

“Definitivamente, ter o apoio de alguém como Niki exige uma enorme quantidade de respeito e mostra que existe um respeito mútuo, porque obviamente pensei que talvez ele não me valorizasse como piloto, mas sim.”

“Então sentamo-nos em Singapura, ele veio ao meu quarto e tivemos uma boa conversa e acho que foi nessa altura que Niki estava dizia: ‘Oh meu Deus, tu és igual a mim de muitas maneiras. Na verdade, temos muito mais em comum do que eu previa ‘.

“Conversávamos frequentemente depois das corridas e ele perguntava coisas como:‘ Lewis, o que precisas para ser melhor? Do que precisas? Ele queria sempre mais. Se eu tiver que aprender alguma coisa com ele, seria isso.”

“Como piloto dentro de uma equipa, naturalmente temos que trabalhar juntos, mas precisamos liderar. Temos que liderar a equipa, temos que fazer as perguntas, temos de motivar toda a gente. ”

Hamilton acrescentou: “Eu vi-o na Suíça pouco antes de falecer e ele ainda estava a pensar em corridas. Tudo o que ele conseguia pensar era em ‘Como faço para voltar às corridas?’ É algo que nunca nos deixa, mesmo quando paramos de competir.”