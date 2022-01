F1: Lewis Hamilton regressou às redes sociais | AutoSport

Em condições normais não seria assunto, mas dado o contexto de tudo o que se passou em Abu Dhabi e o consequente ‘desaparecimento’ de Lewis Hamilton das redes sociais, regista-se agora o facto do inglês ter aparecido num vídeo da Mercedes a celebrar o Ano Novo Chinês. O piloto está com um novo corte de cabelo ao lado do seu novo colega de equipa (a ver vamos) George Russell, num vídeo colocado na rede social chinesa, Weibo. Se isto é um sinal que se vai manter na F1, não sabemos, mas entendemos que estão demasiadas coisas em jogo para que Lewis Hamilton abandone a F1. Pelo contrário, achamos é que vai voltar ainda com mais ‘ganas’.