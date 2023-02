F1: Lewis Hamilton regressa à pista | AutoSport

Enquanto os monolugares de F1 de 2023 já começaram a ser vistos, e durante o mês de fevereiro vão ficar todos a conhecer-se, Lewis Hamilton regressou à pista num Mercedes W13 de 2022, com a equipa a realizar um teste de pneus para a Pirelli. Depois do seu companheiro de equipa, George Russell, ter guiado ontem no Circuito Paul Ricard, no sul de França, hoje foi a vez de Hamilton tomar o volante.

LH in the hot seat. 👌 pic.twitter.com/71VQWRzM2i — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2023