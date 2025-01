F1: Lewis Hamilton regressa à pista amanhã

A Ferrari também participará num teste de pneus Pirelli em Barcelona, nos dias 4 e 5 de fevereiro, utilizando um SF-24 modificado para simular os regulamentos de 2026, com pneus mais estreitos e força descendente reduzida. Hamilton e Leclerc voltarão a partilhar as tarefas. Entretanto, a McLaren realizará o seu próprio teste Pirelli no Circuito Paul Ricard, a 29 e 30 de janeiro, antes de se juntar à Ferrari em Barcelona.

Espera-se que as condições climatéricas sejam mistas, com temperaturas entre os 3 °C e os 13 °C e possível chuva a 30 de janeiro.

A Ferrari vai realizar um teste de três dias com o 2023 SF-23, de 28 a 30 de janeiro, dentro das restrições da FIA para “Testes de Carros Anteriores”, permitindo até 1000 km anuais ao longo de quatro dias. Hamilton e Charles Leclerc completaram anteriormente um shakedown de 131 km em Fiorano, a 22 de janeiro, mas vão agora fazer uma sessão mais substancial, com um máximo de 186 voltas (866 km) permitidas em Barcelona.

