F1, Lewis Hamilton recupera em Monza e demonstra novo ânimo na Ferrari

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, protagonizou uma notável recuperação no Grande Prémio de Itália, em Monza, terminando na sexta posição, apesar de ter partido com uma penalização de cinco lugares na grelha. Este resultado contribuiu para um sólido duplo pontuável da Scuderia em casa e marcou uma mudança de atitude do piloto britânico, que se mostrou “’em cima’ do carro” e com uma positividade renovada.

No final da corrida, Hamilton transmitiu via rádio: “Ótimo trabalho este fim de semana, pessoal. Resultado sólido. Lamento não ter conseguido ir mais longe, mas dei tudo. Grande esforço na paragem nas boxes. Aprecio muito o vosso trabalho árduo.” A sua postura contrastou com a frustração das últimas corridas, onde se auto acusou de erros em pista.

Em declarações à Sky Sports F1, Hamilton partilhou a sua satisfação: “Definitivamente senti que estive ligado ao carro hoje e fiquei muito feliz com ele. Um arranque muito bom, fui apertado entre alguns carros, por isso tive de recuar, mas fiquei muito feliz com a minha posição na Curva 1 e na Curva 4. Depois disso, aproximei-me muito do George (Russell) e, em retrospetiva, devíamos ter tentado um ‘undercut’ nele. Prolongar o stint simplesmente não valeu a pena. Isso é algo com que vamos aprender.”

O piloto britânico expressou ainda a sua gratidão: “De resto, após a penalização, conseguir voltar para sexto depois da penalização, estou muito grato. Poder ter uma corrida sólida como esta hoje à frente dos tifosi – é inacreditável correr aqui sob esta bandeira. Eu não merecia estar no pódio hoje, por isso não vou ao pódio, mas provavelmente irei à parede das boxes para ver [todos os fãs].”

Hamilton manteve uma avaliação realista do desempenho da Ferrari: “O Charles estava a dar tudo. O Max está lá em cima agora. Não temos o ritmo da Red Bull – hoje eles foram rápidos – e não temos o ritmo da McLaren. Por isso, penso que somos quartos, quintos. Se fizermos um trabalho excecional, talvez possamos conseguir um pódio aqui ou ali. Há uma hipótese de termos isso, mas em termos de ritmo puro, não o temos.”

A recuperação de Lewis Hamilton em Monza, aliada à sua renovada atitude e à conexão com os tifosi, sugere um ponto de viragem na sua temporada com a Ferrari. A sua capacidade de superar obstáculos, como a penalização na grelha, e de terminar em zona pontuável, é um indicativo da sua resiliência. A análise sincera sobre o ritmo do monolugar da Ferrari face aos seus principais rivais, é fundamental para a equipa reajustar as suas estratégias e expectativas para as próximas corridas.