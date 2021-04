F1: Lewis Hamilton receia que Red Bull possa estar muito à frente neste arranque

Lewis Hamilton admitiu que a Red Bull pode estar mais à frente da Mercedes do que vimos no Bahrein. Mas apesar do desafio, o britânico está feliz por finalmente a Red Bull estar em condições de lutar pelo título:

“Estou super entusiasmado e super feliz pelos fãs, que estão também entusiasmados. Penso que é algo que todos os fãs querem há muito tempo. Claro que foi apenas uma corrida, por isso não sabemos o que o futuro nos reserva em termos de como a época se vai desenrolar. Com o ritmo que eles [Red Bull] têm , poderiam estar muito mais à frente, mas vamos trabalhar o mais arduamente possível para tentar ficar perto nesta batalha. Espero por muito mais deste tipo de corridas com o Max [Verstappen] e o Valtteri [Bottas]. Há um longo caminho a percorrer. 22 corridas! Vou envelhecer mais cedo”!