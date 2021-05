F1: Lewis Hamilton recebe terceiro Laureus

Lewis Hamilton recebeu o seu terceiro Prémio Laureus e é o primeiro galardoado do novo Prémio que agracia os pilotos que se tornam vozes ou exemplos em determinadas causas.

Na sequência da morte de George Floyd no ano passado, Hamilton realçou a falta de diversidade, ajoelhando-se na grelha e usando uma t-shirt “Black Lives Matter”. Criou também a Comissão Hamilton, que espera venha a acelerar os planos de diversidade da F1.

Durante um evento digital organizado a partir de Sevilha, Hamilton recebeu o seu terceiro Prémio Laureus depois de ganhar o Prémio de Revelação em 2008, e no ano passado partilhou o Prémio Desportista do Ano.“Obrigado à Laureus World Sports Academy por me ter atribuído este incrível prémio”, disse Hamilton via videochamada. “Este último ano tem sido incrivelmente difícil para tantos, mas também tem sido encorajador ver o poder da nossa voz coletiva a desencadear novas conversas e mudanças. Por favor, continuem a lutar, continuem a brilhar a vossa luz”.

