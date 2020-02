F1: Lewis Hamilton recebe prémio Laureus

Lewis Hamilton recebeu ontem o prémio Laureus para o desportista do ano. O piloto britânico recebeu a distinção, tal como o futebolista Lionel Messi.

Hamilton continua a aumentar a sua colecção de prémios e ontem recebeu a distinção Desportista do Ano Laureus. O piloto aproveitou o seu discurso para falar de diversidade no desporto:

“Eu cresci num desporto que realmente deu sentido à minha vida “, disse Hamilton.” Estou muito agradecido pelo que isso me proporcionou. Mas, na verdade, eu cresci num desporte que tem muito pouca ou nenhuma diversidade e acho que é um problema que enfrentamos continuamente. É nossas responsabilidade usar esta plataforma para promover a igualdade de género, a inclusão, e garantir que participemos e representemos o que o mundo é hoje”.

"It's all of our responsibility to use our platform for really pushing for gender equality, inclusivity and making sure that we are engaging and trying to represent where the world is today."



