F1, Lewis Hamilton quer respostas da Mercedes | AutoSport

Lewis Hamilton continua a tentar que a Mercedes lhe dê respostas sobre o facto do seu Mercedes W12 ter dificuldade em aquecer os pneus quando as temperaturas são mais frias, algo que atinge níveis nada habituais na equipa, no Mónaco.

O director técnico da Mercedes, James Allison já disse que por qualquer razão, a Mercedes sempre teve dificuldades que os seus pneus funcionassem em pistas como no Mónaco, e também, Singapura, por exemplo: “As pessoas sabem que temos dificuldades com os nossos pneus em condições mais frias, por quaisquer razões, não conseguimos pôr os nossos pneus a funcionar como os outros conseguem, pelo que esta é uma área que temos de tentar compreender e retificar para o futuro” começou por dizer Hamilton, que pretende que a equipa toda se envolva nesta questão e que procurem respostas: “Não há culpados, ganhamos e perdemos como uma equipa, mas temos que colocar questões Podemos fazer isto? Porque não fizemos isto?’. Todos nós aceitamos tudo, é uma discussão construtiva e se houver alguma crítica construtiva, aceitamos tudo e fazemos o trabalho”.