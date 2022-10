F1: Lewis Hamilton quer novo contrato com a Mercedes | AutoSport

Lewis Hamilton ameaçou várias vezes com o fim da sua carreira numa altura em que vencia tudo e parecia aborrecido até com o que o desporto lhe podia dar. Mas a situação parece ter mudado e Hamilton afirmou que pretende sentar-se com a Mercedes à mesa das negociações.

Não é preciso recuar muito no tempo para lermos afirmações de Lewis Hamilton que pareciam indicar que o fim da sua carreira estava iminente. Com muitos hobbies para lá da F1, Hamilton sempre falou da vida para lá da F1 com interesse e até algum fascínio. Mas recentemente a postura do heptacampeão do mundo mudou e Hamilton, que tem acordo com a Mercedes até 2023, já fala na possibilidade de um novo acordo.

Manifestando o seu desejo de continuar, Hamilton disse à BBC: “Vamos tentar um novo acordo. Vamos sentar-nos e vamos discuti-lo nos próximos meses, diria eu. O meu objetivo é continuar na Mercedes. Estou com a Mercedes desde os meus 13 anos e é realmente a minha família. A Mercedes-Benz tem estado sempre ao meu lado. Ficaram comigo quando fui expulso da escola. Ficaram comigo durante tudo o que se passava em 2020 [questões de diversidade e inclusão]. Eles mantiveram-se comigo nos momentos altos e baixos. E por isso acredito realmente nesta marca. Acredito nas pessoas que estão na organização. Quero ser o melhor companheiro de equipa que posso ser para essas pessoas, porque penso que podemos tornar a marca ainda melhor, mais acessível, ainda mais forte do que ela é, e penso que posso ser parte integrante disso”.

“Todos os anos, no final do ano, sento-me a analisar o meu ano e o meu próximo plano de três a cinco anos. Onde é que me vejo? Quais são as coisas que eu quero fazer? Quais são os meus objetivos? Tenho muitos negócios em curso. Tenho muitas coisas bem sucedidas, realmente positivas, que têm muitas oportunidades de sucesso. Mas quero continuar a correr. Adoro o que faço. Faço-o há 30 anos e não sinto que deva ter de parar. Penso que ainda mereço o que ganho, por assim dizer. Quero fazer melhor, ainda assim. Podia parar agora e tenho muitas outras coisas na calha. Estou aqui pelo puro amor de trabalhar na organização em que estou. Vão ter de ficar comigo por muito mais tempo”.