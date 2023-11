F1: Lewis Hamilton quer aproximar-se de Max Verstappen no Brasil | AutoSport

Lewis Hamilton esteve mais perto do que nunca este ano, numa corrida, de Max Verstappen, e agora o Brasil o inglês acha que Interlagos é a pista ideal para o poder fazer, basta relembrar que é a única pista em que a Mercedes conseguiu vencer em 2022, por intermédio de George Russell, que obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1, com Lewis Hamilton a ser segundo.

Depois de ver a bandeira axadrezada depois de Max Verstappen nos últimos dois Grandes Prémios, Lewis Hamilton pensa poder agora “aproximar-se” do Red Bull este fim de semana em São Paulo, dando sequência às melhorias da Mercedes

Já o chefe de equipa Toto Wolff tem alguma esperança, com uma boa dose de realismo pelo meio: “o conjunto da Red Bull, piloto, carro e motor é muito completo neste momento”.

FOTO Phllippe Nanchino