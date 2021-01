F1: Lewis Hamilton quer 10% dos direitos televisivos da Mercedes?

Lewis Hamilton estará alegadamente a pedir uma fatia dos direitos televisivos que a Mercedes recebe relativa à sua participação na Fórmula 1, na sua renovação de contrato. Hamilton ainda não assinou um novo contrato para 2021 com a Mercedes, todos acreditam que o vai fazer, mas há cada vez mais quem pense que está a esticar a corda. As duas partes ainda não conseguiram chegar a um acordo, com os testes de pré-época a pouco mais de um mês de distância. Quem o revelou foi Eddie Jordan, no jornal inglês Daily Mail, pelo que há que ter algumas reservas, mas o antigo Chefe de equipa da Jordan relata que Hamilton está a pedir uma parte dos direitos. Mais precisamente 10%: “Tenho um pequeno fragmento de informação e Lewis está a dizer ‘olhem rapazes, este é o meu salário, é isto que estou a ser pago como piloto e por várias outras coisas que acompanham as entrevistas e outros…”. Segundo se diz, Lewis Hamilton terá pedido 10% dos direitos televisivos da Mercedes: “Estarei eu a ser compensado por trazer patrocinadores? Estou a ser compensado pela chegada de Ineos? Estou a ser compensado pelo aumento de rendimentos televisivos que está a receber como campeão dos construtores sob a forma de dinheiro televisivo?”. Seguem-se cenas dos próximos capítulos…